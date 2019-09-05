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05 вересня 2019, четвер, 15:00 76
Силові структури 2019-09-06T17:45:12+03:00
Українські Новини
Інформація про допит за участю Нідерландів екс-"начальника ППО" "ДНР" Цемаха є конфіденційною, - Генпрокуратур

Інформація про допит за участю Нідерландів екс-"начальника ППО" "ДНР" Цемаха є конфіденційною, - Генпрокуратура

Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Інформація про можливий допит за участю представників Нідерландів колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі - є суворо конфіденційною.

Про це Українським Новинам повідомив перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук.

"Цю інформацію (про допит Цемаха) вам ніхто не скаже, оскільки вона є конфіденційною", - сказав він.

Таким чином, Сторожук не спростував і не підтвердив інформацію, що такий допит відбувся.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Цемаха.

Наприкінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха. Суд у Києві заарештував його до кінця серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі, а депутати Європейського парламенту в листі звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

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