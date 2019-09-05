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05 сентября 2019, четверг, 14:30 44
Экономика 2019-09-05T14:34:40+03:00
Українські Новини
НБУ ожидает приезд миссии МВФ до 16 сентября

НБУ ожидает приезд миссии МВФ до 16 сентября

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк ожидает приезд в Украину миссии Международного валютного фонда на следующей неделе (9-15 сентября).

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем приезд миссии на следующей неделе", - сказал он.

Смолий добавил, что в ходе визита миссии МВФ планируется обсуждение новой программы сотрудничества, ее объем, сроки финансирования и т.д.

Как сообщали Українські Новини, фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 соответствовали оценке Национального банка.

Ранее Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.


Также стало известно, что Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by

Тем временем, премьер-министр Алексей Гончарук назвал приоритетами Кабинета Министров на ближайшие несколько недель подготовку к визиту миссии Международного валютного фонда, к переговорам по транзиту газа, формирование государственного бюджета на 2020 год.

Кроме того, Украина до конца 2019 года должна выплатить 120 млрд гривен.

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