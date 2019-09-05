NewsOne проводит телемост с Брюсселем в рамках марафона "НЕсвобода слова"

Сегодня, 5 сентября, с 07:00 и до позднего вечера на NewsOne проходит марафон "НЕсвобода слова". Отмечается, что первые лица страны, эксперты и политики соберутся в студии телеканала для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к вопросу свободы слова в Украине.\r\nКроме того, чтобы дискуссия была максимально экспертной, к эфиру телеканала приобщили депутатов Европарламента. Телемост с Брюсселем начался в 11:00 в рамках телемарафона "НЕсвобода слова".Как сообщали Українські Новини, телеканал NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы. Также Президент Владимир Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия", - пиар-ход перед выборами. Зеленский обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.\r\nСообщается, что телеканал NewsOne объяснил, зачем им скандальный телемост с телеканалом "Россия 1".\r\nТем временем ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne. Генеральный продюсер телеканала Newsone Василий Голованов, который собирался провести скандальный телемост с "Россия 24", заявил, что хотел дать возможность двум семьям из Москвы и Киева, которые не виделись 5 лет, пообщаться.