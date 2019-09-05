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05 сентября 2019, четверг, 12:22 681
СМИ 2019-09-05T12:30:46+03:00
Українські Новини
NewsOne проводит телемост с Брюсселем в рамках марафона "НЕсвобода слова"

NewsOne проводит телемост с Брюсселем в рамках марафона "НЕсвобода слова"

NewsOne
NewsOne

Сегодня, 5 сентября, с 07:00 и до позднего вечера на NewsOne проходит марафон "НЕсвобода слова".  

Отмечается, что первые лица страны, эксперты и политики соберутся в студии телеканала для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к вопросу свободы слова в Украине.

Кроме того, чтобы дискуссия была максимально экспертной, к эфиру телеканала приобщили депутатов Европарламента.

Телемост с Брюсселем начался в 11:00 в рамках телемарафона "НЕсвобода слова".



Как сообщали Українські Новини, телеканал NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы. 

Также Президент Владимир Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия", - пиар-ход перед выборами. Зеленский обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.

Сообщается, что телеканал NewsOne объяснил, зачем им скандальный телемост с телеканалом "Россия 1".

Тем временем ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne. 

Генеральный продюсер телеканала Newsone Василий Голованов, который собирался провести скандальный телемост с "Россия 24", заявил, что хотел дать возможность двум семьям из Москвы и Киева, которые не виделись 5 лет, пообщаться

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