NewsOne проводит телемост с Брюсселем в рамках марафона "НЕсвобода слова"

Сегодня, 5 сентября, с 07:00 и до позднего вечера на NewsOne проходит марафон "НЕсвобода слова".

Отмечается, что первые лица страны, эксперты и политики соберутся в студии телеканала для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к вопросу свободы слова в Украине.

Кроме того, чтобы дискуссия была максимально экспертной, к эфиру телеканала приобщили депутатов Европарламента.



Телемост с Брюсселем начался в 11:00 в рамках телемарафона "НЕсвобода слова".







Как сообщали Українські Новини, телеканал NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы.



Также Президент Владимир Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия", - пиар-ход перед выборами. Зеленский обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.

Сообщается, что телеканал NewsOne объяснил, зачем им скандальный телемост с телеканалом "Россия 1".

Тем временем ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne.



Генеральный продюсер телеканала Newsone Василий Голованов, который собирался провести скандальный телемост с "Россия 24", заявил, что хотел дать возможность двум семьям из Москвы и Киева, которые не виделись 5 лет, пообщаться.