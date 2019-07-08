Newsone по телемосту хотел дать пообщаться двум семьям из Москвы и Киева, которые не виделись 5 лет, - Голованов

Генеральный продюсер телеканала Newsone Василий Голованов, который собирался провести скандальный телемост с "Россия 24", заявил, что хотел дать возможность двум семьям из Москвы и Киева, которые не виделись 5 лет, пообщаться.

Об этом Голованов рассказал в интервью "Вестям".

"Это должен был быть диалог между семьями. Не буду называть фамилии, но речь о двух семьях из России, Москва, и Киеве. Они пять лет не виделись. И мы планировали дать им возможность пообщаться в режиме live, перед телекамерами. Это человеческий формат, о людях и судьбах, а не о политике. Нашим главным условием, когда задумывалась эта история, было отсутствие в обеих студиях политиков и "политических" комментаторов – экспертов и т.п., кто уводил бы разговор в сторону того, кто из политиков плохой или хороший. И от обвинений", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, телеканал NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы.

Владимир Зеленский считает телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом.

Тем временем ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne.