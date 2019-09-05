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05 сентября 2019, четверг, 10:38 24
Кабмин 2019-09-05T10:39:30+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил всех заместителей министра агрополитики

Кабмин уволил всех заместителей министра агрополитики

Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров уволил всех заместителей министра аграрной политики и продовольствия.

Соответствующие распоряжения Кабмина от 4 сентября опубликованы на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Согласно им, была уволена с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, временно исполняющая обязанности министра агрополитики.

Также Кабмин уволил Виктора Шеремету, Владимира Топчия и Елену Ковалеву.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября Кабинет Министров переименовал 4 министерства и создал 2 новых.

В частности, было принято решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

29 августа Верховная Рада назначила почетного президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофея Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства.


Также стало известно, что министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США

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