Кабмин уволил всех заместителей министра агрополитики

Кабинет Министров уволил всех заместителей министра аграрной политики и продовольствия.\r\nСоответствующие распоряжения Кабмина от 4 сентября опубликованы на сайте правительства, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, была уволена с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, временно исполняющая обязанности министра агрополитики.\r\nТакже Кабмин уволил Виктора Шеремету, Владимира Топчия и Елену Ковалеву.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 сентября Кабинет Министров переименовал 4 министерства и создал 2 новых.\r\nВ частности, было принято решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.\r\n29 августа Верховная Рада назначила почетного президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофея Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства.Также стало известно, что министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США.