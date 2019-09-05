Супрун попрощалась в стиле Терминатора и выложила смешной мем

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подтвердила, что Кабмин уволил ее и ее заместителей. На своей странице в Facebook она написала прощальный пост и сказала, что еще вернется.

"Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины", - написала Супрун.



"Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться", - сказала она.



Подытожила свое сообщение Супрун известной фразой из фильма "Терминатор" I'll be back.







Как сообщали Українські Новини, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабинета Министров.

Министром здравоохранения была назначена Зоряна Скалецкая.

Ранее бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков препятствует легализации канабиса.



Тем временем около двухсот человек собрались под Министерством здравоохранения, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун за ее работу в должности и.о. министра и подарили ей биту с надписью Fight for life - Сражайся за жизнь.