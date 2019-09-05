подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 09:33 88
Общество 2019-09-05T10:45:02+03:00
Українські Новини
Супрун попрощалась в стиле Терминатора и выложила смешной мем

Супрун попрощалась в стиле Терминатора и выложила смешной мем

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подтвердила, что Кабмин уволил ее и ее заместителей. На своей странице в Facebook она написала прощальный пост и сказала, что еще вернется.

"Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины", - написала Супрун.

"Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться", - сказала она. 

Подытожила свое сообщение Супрун известной фразой из фильма "Терминатор" I'll be back.


Как сообщали Українські Новини, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабинета Министров.

Министром здравоохранения была назначена Зоряна Скалецкая.

Ранее бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков препятствует легализации канабиса.

Тем временем около двухсот человек собрались под Министерством здравоохранения, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун за ее работу в должности и.о. министра и подарили ей биту с надписью Fight for life - Сражайся за жизнь. 

Больше новостей о: Прощание Мем МОЗ Украины Супрун Ульяна Увольнение с должности

Архив
Новости
Киевская вторичка в августе подорожала на 1,4% 10:56
Группа "черных риэлторов" завладела 20 объектами недвижимости, - Варченко 10:54
В обменниках взлетел курс евро 10:52
Глава киевского Минюста Куценко попал в минюстовскийгосреестр должников по выплате алиментов 10:51
Кабмин уволил всех заместителей министра агрополитики 10:38
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка 14:00
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Елена Криворучкина. Фото:
"Кнопочка зеленая" и занятия любовью: депутат от "Слуги народа" сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности 16:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok