ГБР вызвало Порошенко на допрос на 6 сентября

Государственное бюро расследований вызвало бывшего Президента, депутата Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко на допрос на 6 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.

Повестка о вызове на допрос уже направлена.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 3 сентября, должен был состояться допрос бывшего Президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, однако он был перенесен, поскольку Порошенко находился на заседании Верховной Рады, на 14:00, а Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности.

Также 12 августа директор ГБР Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе, также суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.