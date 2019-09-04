ГБР вызвало Порошенко на допрос на 6 сентября

Государственное бюро расследований вызвало бывшего Президента, депутата Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко на допрос на 6 сентября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.\r\n"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.\r\nПовестка о вызове на допрос уже направлена.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сегодня, 3 сентября, должен был состояться допрос бывшего Президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, однако он был перенесен, поскольку Порошенко находился на заседании Верховной Рады, на 14:00, а Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности.\r\nТакже 12 августа директор ГБР Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе, также суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.