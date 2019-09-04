Президент Владимир Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов и создании их открытого публичного реестра.

Об этом свидетельствует страница соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

"(Закон) готовится на рассмотрение с вето Президента. 04.09.2019 возвращен с предложениями Президента", - сказано на сайте.

Принятый парламентом закон предусматривает наказание за изнасилование малолетнего в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией.

Кастрация должна применяться к лицам, совершившим преступления, в возрасте от 18 до 65 лет.

Также закон предусматривает создание единого публичного реестра лиц, осужденных за педофилию, и установление пожизненного административного надзора за осужденными после освобождения из тюрьмы.

Предложения Зеленского относительно закона на сайте Рады пока не обнародованы.

Они могут сводиться либо к необходимости внесения поправок для разблокировки возможности подписания, либо к требованию отклонить принятый закон полностью.

Согласно регламенту, возвращенный Президентом для повторного рассмотрения закон после подготовки профильным комитетом рассматривается парламентом внеочередно в 30-дневный срок.

Как сообщали Українськi Новини, в июне петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов.

В июле был принят законопроект Олега Ляшко, которым Рада ввела принудительную кастрацию педофилов.

При этом правозащитники призвали Зеленского ветировать закон о кастрации педофилов за надругательство над здравым смыслом.

Українські новини детально объясняли, что такое химическая кастрация и для кого она применяется.