Сегодня, 11 июля, Верховная Рада приняла закон о химической кастрации педофилов. Українські Новини расскажут, что такое химическая кастрация и для кого она применяется.

Химическая кастрация - это манипуляция, которая проводится путем введения в организм специальных препаратов , которые подавляют выработку половых гормонов, без удаления половых органов.



Этот препарат снижает половое вличение и половую активность, а также исключает возможность полового акта.



Химическая кастрация проводится путем приема антиандрогенного препарата ципротерон, подкожной или внутримышечной инъекцией лейпрорелина, трипторелина или медроксипрогестерона. Перед преминением препаратов проводится медицинский осмотр для подбора дозы введения.



Химическая кастрация может применяться как наказание за половые преступления, чаще всего педофилию. Проводится по решению суда и может применяться повторно, если по решению суда срок наказания еще не закончился.



Побочные действия: остеопороз, гипергликемия, депрессия с последующим развитием агрессивности, ожирение, повышенный риск тромбозов, склонность к развитию ишемической болезни сердца, гинекомастия, повышенная потливость и атрофия яичек.



В США эта процедура была введена в 1996 году, в Израиле - в начале 2000-х.



В 2007 году химическую кастрацию ввели в Великобритании, в 2009 году она была узаконена в Польше.



В 2012 году в России введен в действие закон, предусматривающий добровольную химическую кастрацию для педофилов в качестве замены заключения, однако на практике он почти не работает из-за отсутствия желающих пройти эту процедуру. Также в этом году легализовали химическую кастрацию в Молдове и Эстонии.



В 2017 году химическую кастрацию узаконил Казахстан.



Химическая кастрация, по свидетельствам правоохранителей европейских стран, позволила значительно уменьшить рецидивы педофилии.



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