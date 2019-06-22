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22 июня 2019, суббота, 19:45 509
Общество 2019-06-22T19:45:21+03:00
Українські Новини
Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов

Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов

Педофилия. Фото:365info.kz
Педофилия. Фото:365info.kz

Петиция № 6607 за ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми набрала нужное количество голосов для ее рассмотрения.

Об этом сообщается на сайте электронных петиций.

По состоянию на 19:40 22 июня, петицию уже поддержали 27 тыс. 181 человек при 25 тыс. необходимых. В ней указано, что в Украине должен появиться единый реестр лиц, которые были осуждены за половые преступления в отношении детей. Также автор требует ужесточить ответственность за содеянное преступление и узаконить химическую кастрацию педофилов.

В тексте отмечается, что химическая кастрация - это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Именно такой метод применяют в США, Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Южной Корее, Аргентине, России, Казахстане.

По мнению авторов петиции, химическую кастрацию должны применять в отношении тех, кто совершил особо тяжкое преступление против ребенка и имеет поставленный диагноз.

Ранее СМИ сообщили, что за день в Украине изнасиловали минимум двух малолетних детей. В Запорожье ранее судимый за педофилию мужчина изнасиловал в подъезде 12-летнюю девочку. В Волынской области ранее судимый сосед изнасиловал 5-летнюю девочку.

Напомним, суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

В селе под Киевом жители поймали педофила, который развращал 10-летнюю девочку.

Ранее в Киевской области поймали педофила, скрывавшегося в кукурузном поле.

Также под Киевом задержали немца, который 5 лет насиловал детей.

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