Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов

Петиция № 6607 за ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми набрала нужное количество голосов для ее рассмотрения.\r\nОб этом сообщается на сайте электронных петиций.\r\nПо состоянию на 19:40 22 июня, петицию уже поддержали 27 тыс. 181 человек при 25 тыс. необходимых. В ней указано, что в Украине должен появиться единый реестр лиц, которые были осуждены за половые преступления в отношении детей. Также автор требует ужесточить ответственность за содеянное преступление и узаконить химическую кастрацию педофилов.\r\nВ тексте отмечается, что химическая кастрация - это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Именно такой метод применяют в США, Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Южной Корее, Аргентине, России, Казахстане.\r\nПо мнению авторов петиции, химическую кастрацию должны применять в отношении тех, кто совершил особо тяжкое преступление против ребенка и имеет поставленный диагноз.\r\nРанее СМИ сообщили, что за день в Украине изнасиловали минимум двух малолетних детей. В Запорожье ранее судимый за педофилию мужчина изнасиловал в подъезде 12-летнюю девочку. В Волынской области ранее судимый сосед изнасиловал 5-летнюю девочку.\r\nНапомним, суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.\r\nВ селе под Киевом жители поймали педофила, который развращал 10-летнюю девочку.\r\nРанее в Киевской области поймали педофила, скрывавшегося в кукурузном поле.\r\nТакже под Киевом задержали немца, который 5 лет насиловал детей.