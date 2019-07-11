Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр

Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр.\r\nЗа законопроект №6449 за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nПри этом наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.\r\nСогласно законопроекту, принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.\r\nДокументом предлагается увеличить срок наказания за изнасилование несовершеннолетнего лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.\r\nПри этом изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией.\r\nЗаконопроектом также предусмотрено создание единого публичного реестра лиц, осужденных в соответствии со ст. 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса за изнасилование малолетнего, несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение полового влечения неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних.\r\nКроме этого, совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.\r\nВ документе отмечается также, что в отношении осужденных к лишению свободы лиц в соответствии со ст. 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса за изнасилование несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение полового влечения неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости и развращение несовершеннолетних после освобождения из мест лишения свободы пожизненно устанавливается административный надзор.\r\nКак сообщали Українські Новини, правоохранительный комитет рекомендовал Раде ввести реестр педофилов и их химическую кастрацию.\r\nРанее в Польше открыли реестр данных педофилов.