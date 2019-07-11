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11 июля 2019, четверг, 14:41 957
Верховная Рада и партии 2019-07-11T14:45:05+03:00
Українські Новини
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр

Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр

Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр.

За законопроект №6449 за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.

Согласно законопроекту, принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.

Документом предлагается увеличить срок наказания за изнасилование несовершеннолетнего лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

При этом изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией.

Законопроектом также предусмотрено создание единого публичного реестра лиц, осужденных в соответствии со ст. 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса за изнасилование малолетнего, несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение полового влечения неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних.

Кроме этого, совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

В документе отмечается также, что в отношении осужденных к лишению свободы лиц в соответствии со ст. 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса за изнасилование несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение полового влечения неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости и развращение несовершеннолетних после освобождения из мест лишения свободы пожизненно устанавливается административный надзор.

Как сообщали Українські Новини, правоохранительный комитет рекомендовал Раде ввести реестр педофилов и их химическую кастрацию.

Ранее в Польше открыли реестр данных педофилов.

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