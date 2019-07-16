Правозащитники просят Зеленского ветировать закон о химической кастрации за надругательство над здравым смыслом

Правозащитники просят Зеленского ветировать закон о химической кастрации за надругательство над здравым смысло

Правозащитники просят Президента Владимира Зеленского ветировать закон о принудительной химической кастрации педофилов и о создании открытого реестра педофилов.

Об этом говорится в открытом обращении правозащитных организаций, размещенном на сайте Харьковской правозащитной группы, передают Українськi Новини.

"Уважаемый господин Президент! Обращаемся к Вам с просьбой воспользоваться правом вето в отношении законопроекта № 6449 об усилении ответственности за половые преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, принятом в последний день работы Верховной Рады Украины с чисто популистской, на наш взгляд, целью - собрать голоса перед парламентскими выборами. Принятый закон - надругательство над принципами права и просто над здравым смыслом", - сказано в нем.

Правозащитники указывают, что количество преступлений, о которых идет речь, не увеличивается, как утверждают законодатели, которые проголосовали за этот закон, а уменьшается, о чем свидетельствуют статистические данные Генеральной прокуратуры.

Также подчеркивается, что принудительная химическая кастрация не защищает от совершения преступлений.

"Совершенно непонятно, как можно применить это наказание ко всем преступникам, совершившим половые преступления против несовершеннолетних, если только часть из них имеет психическое расстройство "педофилия"... тогда как остальные преступники не имеют этого психического расстройства?!", - говорится в обращении.

Наличие этого заболевания и возможность применения такого средства лечения должно, по мнению правозащитников, устанавливаться по результатам комплексной судебно-психиатрической экспертизы.

В то же время судебных экспертов, которые имеют соответствующую квалификацию, в Украине почти нет.

Кроме этого, как отмечают правозащитники, в законе фактически не прописаны организационные и процедурные аспекты по химической кастрации - когда, кем, где, как и за счет бюджета какого ведомства будет выполняться эта процедура.

Правозащитники считают, что это наказание прямо противоречит всем принципам уголовного права, провозглашенным в общей части Уголовного кодекса, а именно, индивидуализации наказания, его альтернативности и другим.

по их мнению, принятый закон нарушает ряд международных договоров, участником которых является Украина, в частности, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Также они считают, что принятое предложение о создании публичного реестра педофилов несет угрозу в украинских реалиях, в связи с фактами использования правоохранительных органов для фабрикации уголовных дел.

Как сообщали Українськi Новини, педофилия входит в классификацию психических расстройств, но при проведении судебных-психиатрических экспертиз у людей, которые совершили половые преступления против детей, такой диагноз ставят далеко не всем.

Также Українські Новини писали о том, что такое химическая кастрация и для кого она применяется.