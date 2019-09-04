Несколько областей Украины резко накроют град, грозы и шквалы, - ГосЧС

В большинстве центральных областей Украины, а также в районе Одессы и Николаева ожидается шквальный ветер, грозы, а в отдельных районах регионов даже пройдет град в то время, как атмосферный фронт принес резкое похолодание

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

По сообщению Укргидрометцентра, днем 4 сентября в большинстве центральных областей, Одесской и Николаевской области гроза, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Также в Украине объявлен высший уровень пожарной опасности до пятницы, 6 сентября.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.

Тем временем лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса, а сильная магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на осень.