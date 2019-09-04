Несколько областей Украины резко накроют град, грозы и шквалы, - ГосЧС

В большинстве центральных областей Украины, а также в районе Одессы и Николаева ожидается шквальный ветер, грозы, а в отдельных районах регионов даже пройдет град в то время, как атмосферный фронт принес резкое похолодание.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.\r\nПо сообщению Укргидрометцентра, днем 4 сентября в большинстве центральных областей, Одесской и Николаевской области гроза, местами шквалы 15-20 м\/с, в отдельных районах град.\r\nТакже в Украине объявлен высший уровень пожарной опасности до пятницы, 6 сентября.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.\r\nТем временем лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса, а сильная магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября. \r\nКроме того, синоптики дали прогноз погоды на осень.