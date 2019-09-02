Лето в Киеве превысил климатическую норму почти на 3 градуса

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги августа, который в столице оказался довольно жарким и сухим, а также прошедшего лета.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила + 20,7 °С, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до + 12°С, а жарче всего — 13 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35°С и день оказалась самой высокой за это лето. Дней с жарой, которая превысила 30°С, было пять.

Также напомним, что весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.

Март выдался на 4,4 °С теплее климатической нормы что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. Причем в первом месяце сезона были установлены 4 температурные рекорды. Теплее всего в столице было 31 марта, когда дневная температура достигла отметки + 20,0 °С, а холоднее всего - 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3 ° С.