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30 августа 2019, пятница, 06:00 49 Инфографика
Общество 2019-08-30T06:29:17+03:00
Українські Новини
Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни: как сохранить хорошее самочувствие

Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни: как сохранить хорошее самочувствие

Магнитные бури. Фото: SunFood.com.ua
Магнитные бури. Фото: SunFood.com.ua

Магнитная буря невероятной силы накроет Украину в первых числах сентября. 

Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, с 31 августа по 2 сентября ожидается магнитная буря, пик которой придется на 1 сентября. Она станет мощнейшей за последнее время.

Причем, ее уровень угрозы только растет. Так, неделю назад эксперты оценивали магнитную бурю 1 сентября в 4-5 баллов (G1), а последние данные демонстрируют уже 6 баллов и уровень G2.

Медики предупреждают, что не только почувствуют ее не только метеозависимые люди. Даже абсолютно здоровых ждут мигрени, снижение концентрации внимания и перепады настроения.

Кроме того, в периоды магнитных всплесков такой силы многие будут жаловаться на усталость, раздражаться без причины. Возможны приступы озноба.

В период магнитных бурь медики советуют как можно реже пользоваться мобильными телефонами и меньше времени проводить за компьютером.

Также в эти дни рекомендуется как можно больше времени провести а свежем воздухе и последить за своим рационом питания. Врачи советуют делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Кроме того, рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Гипертоникам медики советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же врачи рекомендуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

В эти дни у метеозависимых людей также могут наблюдаться сильные головные боли, снижение трудоспособности и повышенная тревожность. Для снижения влияния магнитных бурь, необходимо также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. И позаботиться о своем положительном психоэмоциональном настрое.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава Минздрава Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие.

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