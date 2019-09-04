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04 сентября 2019, среда, 06:00 7247 Карта
Жизнь 2019-09-04T08:18:21+03:00
Українські Новини
Атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды

Атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды

Осень. Фото: pixabay.com
Осень. Фото: pixabay.com

В среду, 4 августа, после продолжительной аномальной жары в Украине ощутимо похолодает. 

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, На Север, Запад, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха. Похолодание принесет атмосферный фронт, который также обусловит дожди на Правобережье.

Днем ожидается + 17 + 24 градуса, местами и ниже. 

На Востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской еще будет сухо и жарко, + 26 + 32 градуса.

 

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки ДиденкоПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов. 

"Такой метеопрыжок может немного стукнуть по голове и сосудам, не пугайтесь - это все погода. В дальнейшем температура воздуха выровняется, холод еще не будем пускать, потому что арбузы еще надо все подоедать" - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.

 

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