Атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды

В среду, 4 августа, после продолжительной аномальной жары в Украине ощутимо похолодает.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, На Север, Запад, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха. Похолодание принесет атмосферный фронт, который также обусловит дожди на Правобережье.

Днем ожидается + 17 + 24 градуса, местами и ниже.

На Востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской еще будет сухо и жарко, + 26 + 32 градуса.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов.

"Такой метеопрыжок может немного стукнуть по голове и сосудам, не пугайтесь - это все погода. В дальнейшем температура воздуха выровняется, холод еще не будем пускать, потому что арбузы еще надо все подоедать" - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.