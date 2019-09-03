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03 сентября 2019, вторник, 20:43 28
Мир 2019-09-03T20:46:37+03:00
Українські Новини
В московском "Шереметьево" столкнулись два самолета

В московском "Шереметьево" столкнулись два самолета

Самолеты. Фото: pixabay
Самолеты. Фото: pixabay

Сегодня, 3 сентября, в московском аэропорту "Шереметьево" столкнулись два авиалайнера на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам источника в "Интерфаксе", самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим воздушным судном, на борту которого не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры будут отправлены в столицу КНР другим самолетом.



Как сообщали Українські Новини, лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

41 человек, включая одного члена экипажа, погиб в авиакатастрофе Superjet в московском аэропорту "Шереметьево".

В России назвали основные версии крушения самолета в "Шереметьево".

СМИ писали, что в пожаре самолета в московском "Шереметьево" погиб гражданин США, а также могла пострадать украинка

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