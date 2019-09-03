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03 сентября 2019, вторник, 19:33 64
Внешняя политика 2019-09-03T19:34:35+03:00
Українські Новини
Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с избранием на пост премьер-министра и пригласила посетить Берлин.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии, передают Українськi Новини.

"Федеральное правительство будет радо оставаться надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией", - говорится в нем.

В сообщении также сказано, что Германия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Украиной и углублении двусторонних экономических отношений.
Кроме того, Меркель пожелала новоизбранному правительству успехов в дальнейшей работе.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

Ранее новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Также стало известно, что Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Больше новостей о: Кабмин Ангела Меркель Берлин Алексей Гончарук Рада 9 созыва

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