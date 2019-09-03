Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с избранием на пост премьер-министра и пригласила посетить Берлин.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии, передают Українськi Новини.



"Федеральное правительство будет радо оставаться надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией", - говорится в нем.



В сообщении также сказано, что Германия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Украиной и углублении двусторонних экономических отношений.

Кроме того, Меркель пожелала новоизбранному правительству успехов в дальнейшей работе.



Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.



Ранее новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.



Также стало известно, что Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.