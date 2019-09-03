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03 сентября 2019, вторник, 16:48 29
Судебная власть 2019-09-03T16:48:17+03:00
Українські Новини
Суд вновь отказался арестовать имущество Ющенко

Суд вновь отказался арестовать имущество Ющенко

Виктор Ющенко. Фото: zn.ua
Виктор Ющенко. Фото: zn.ua

Киевский апелляционный суд оставил в силе отказ арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом Ющенко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - написал он.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 2 сентября.

Кроме того, Генеральная прокуратура параллельно подала еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении которого также было отказано.

В сообщении отмечается, что в конце сентября апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу Генпрокуратуры на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

Как сообщали Українськi Новини, закрытие НАБУ дела против Ющенко признано законным.

Тем временем расследовавший дело прокурор не нашел состава преступления в отравлении Ющенко.

Также Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко, в частности на его недвижимость.

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