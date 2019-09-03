Суд вновь отказался арестовать имущество Ющенко

Киевский апелляционный суд оставил в силе отказ арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом Ющенко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - написал он.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 2 сентября.

Кроме того, Генеральная прокуратура параллельно подала еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении которого также было отказано.

В сообщении отмечается, что в конце сентября апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу Генпрокуратуры на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

Как сообщали Українськi Новини, закрытие НАБУ дела против Ющенко признано законным.

Тем временем расследовавший дело прокурор не нашел состава преступления в отравлении Ющенко.

Также Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко, в частности на его недвижимость.