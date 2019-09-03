Жительница Багамских островов укрыла в своем доме почти 100 собак от урагана "Дориан"

Шелла Филлипс, жительница Багамских островов, которые в данный период охватил катастрофический ураган "Дориан", спасла 97 собак от катастрофы.

"97 собак у меня дома, 79 из них сидят в моей спальне. Последняя ночь была настоящим сумасшествием, животные постоянно ходят в туалет, но, по крайней мере, они уважают мою кровать — никто из них не посмел запрыгнуть на нее", — поделилась в своем Фейсбуке спасительница животных.

Сейчас девушка заботится о животных настолько, насколько ей позволяют обстоятельства. Для того, чтобы отвлечь собак от трагедии по максимуму, она включила в доме музыку, мультфильмы, также в доме, пока было электричество - работал кондиционер.

Не обошлось и без определенных неудобств. Шелла отмечает, что собаки постоянно ходят в туалет, однако проявляют особую внимательность и толлерантность, и не запрыгивают на кровать девушки.

Также она рассказала, что между собаками не возникало никаких конфликтов, ведь "все они братья и сестры по несчастной уличной жизни".

"Под моей кроватью". Фото: Facebook/Chella Phillips

"Они непохожи на эгоистичных людей, которых просто прошли мимо них и оставили там умирать. Каждый из них заслуживает уютный дом, я умоляю вас помочь им. Мое сердце разрывается, что я оставила так много животных на улице просто потому, что больше мой дом не вместит! Пожалуйста! Молюсь за остальные острова, которые потерпели сокрушительный урон. Не понимаю, как не только собака — любое живое существо — могло выжить на улице. Переживаю за них всем сердцем", — пишет Шелла.

На данный момент люди, которым небезразличны судьба животных-жертвуют Филлипс деньги (на данный момент — почти $3 тыс.), некоторые начали приносить ей переноски для собак сразу, как только ураган немного успокоился.

Как сообщали Українські Новини, ураган "Дориан" в Атлантическом океане усилился до пятой (максимальной) категории по шкале Саффира — Симпсона.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп отменил свой официальный визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан", и вместо этого в субботу играл в гольф.

Также, 2 сентября в американском штате Южная Каролина из-за приближающегося урагана "Дориан" планировалось эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон.