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01 сентября 2019, воскресенье, 22:31 694
Америка 2019-09-01T22:31:38+03:00
Українські Новини
Ураган "Дориан" может стать самым мощным в истории США: он усилился до максимальной категории

Ураган "Дориан" может стать самым мощным в истории США: он усилился до максимальной категории

Ураган Дориан в Атлантическом океане усилился до пятой (максимальной) категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.

Скорость ветра в его центре достигает 260 километров в час. Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.

Обычно в Атлантике за сезон формируется не более одного урагана пятой категории.

В 2018 году ураган пятой категории Майкл стал причиной гибели 74 человек. Финансовый ущерб от него оценивался в 25 миллиардов долларов.

По сообщению Национального центра США по слежению за ураганами, "Дориан" достиг побережья Багамских островов. К вечеру 2 сентября стихия приблизится к Флориде, принеся с собой "угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди".

Также СМИ передают, что ураган накрыл Илбоу-Кей на островах Абако. Там зафиксирована скорость ветра 298 километров в час. 

Как сообщали Українські Новини, на США надвигался сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу.

Встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоялась из-за урагана "Дориан".

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