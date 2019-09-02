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02 сентября 2019, понедельник, 12:03 87
Америка 2019-09-02T14:45:06+03:00
Українські Новини
Из-за страшного урагана "Дориан" в США срочно эвакуируют 830 тысяч человек

Из-за страшного урагана "Дориан" в США срочно эвакуируют 830 тысяч человек

В американском штате Южная Каролина из-за приближающегося урагана Дориан планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Об этом заявили власти штата, сообщает в понедельник, 2 сентября, DW.

Приказ об обязательной эвакуации вступает в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.

Отметим, тропический шторм Дориан 1 сентября достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими, скорость ветра достигает 295 км/ч.

Как сообщали Українські Новини, на США обрушился сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу.

Также встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоялась из-за урагана "Дориан".

Больше новостей о: США Ураган Эвакуация Ураган "Дориан"

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