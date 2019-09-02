Из-за страшного урагана "Дориан" в США срочно эвакуируют 830 тысяч человек

В американском штате Южная Каролина из-за приближающегося урагана Дориан планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Об этом заявили власти штата, сообщает в понедельник, 2 сентября, DW.\r\nПриказ об обязательной эвакуации вступает в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.\r\nРежим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.\r\nПо прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.\r\nОтметим, тропический шторм Дориан 1 сентября достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими, скорость ветра достигает 295 км\/ч.\r\nКак сообщали Українські Новини, на США обрушился сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу.\r\nТакже встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоялась из-за урагана "Дориан".