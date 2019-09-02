На Багамы обрушился "катастрофический" ураган: Трамп призвал молиться

Президент США Дональд Трамп в воскресенье посетил штаб-квартиру Федерального управления по чрезвычайным ситуациям и призвал всех, "кто находится на пути урагана "Дориан", прислушиваться ко всем предупреждениям и распоряжениям об эвакуации, исходящим от местных властей".

Ураган "Дориан", усилившийся до самой опасной, 5-й категории, в воскресенье обрушился на северо-запад Багамских островов. Скорость ветра внутри урагана достигает 285 километров в час, пишет "Голос Америки".

Национальный центр по наблюдению за ураганами охарактеризовал ураган, как "катастрофический".

Он продолжает двигаться на запад со скоростью 13 километров в час, надвигаясь на острова Абако на северо-западе Багамских островов, которые являются туристической Меккой для жителей юго-востока США.

Однако по прогнозам центра, в ближайшие день-два шторм замедлится, после чего постепенно повернет на северо-запад, приближаясь к Флориде.

"Ситуация [c ураганом] может затянуться, а он еще даже не затронул Флориду или юго-восточное побережье США", – заявил телеканалу Fox News исполняющий обязанности главы Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор.

"Нужно отнестись к этому шторму серьезно", – добавил он.

Он сообщил, что представители чрезвычайных служб ежечасно информируют президента Дональда Трампа или его помощников о продвижении шторма.

"Он держит руку на пульсе", – сказал Гейнор.

"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда прежде. Категория 5. Почти 200 миль в час", — отметил Трамп в своем Twitter.

По прогнозам, "Дориан" пройдет вблизи или над островом Большой Багама вечером в воскресенье – в ночь на понедельник и "переместится к восточному побережью Флориды в промежуток между вечером понедельника и вечером вторника". Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что шторм может вызвать до 76 сантиметров осадков на северо-западе Багамских островов, а опасные штормовые нагоны могут поднять приливы на 4-6 метров выше нормы.

Движение шторма в сторону островов Большой Багама и Абако угрожает 73 тысячам человек и 21 тысяче жилых домов.

Центр, который отслеживает интенсивность шторма с помощью самолета ВВС США "Охотник за ураганами", проникающего в "глаз" урагана, сообщил, что ожидаются некоторые колебания в силе шторма, но он "останется мощным ураганом в ближайшие несколько дней".

Ожидается, что ветры ураганной силы будут распространяться в стороны на расстояние до 45 километров от центра "Дориана", а ветры силы тропического шторма – на расстояние до 165 километров.

Но теперь синоптики предполагают, что Флорида может избежать прямого удара "Дориана". По их прогнозам, его траектория обогнет большую часть извилистого юго-восточного побережья США. Возможно, он выйдет на берег дальше к северу, в штатах Джорджия, Южная или Северная Каролина.

Сильные ветры от шторма в субботу ощущались на севере Багамских островов, что привело к частичной эвакуации населения и закрытию некоторых отелей и аэропортов, сообщили власти.

"Ураган "Дориан" – это разрушительный, опасный шторм, который приближается к нашим островам", – сказал премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис на пресс-конференции, которая транслировалась национальным телевидением.

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Как сообщали Українські Новини, на США надвигается сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу.

Также встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоится из-за урагана "Дориан".