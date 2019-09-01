Трамп поехал играть в гольф во время урагана "Дориан" вместо визита в Польшу

Американский президент Дональд Трамп отменил свой официальный визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан", но вместо этого в субботу играл в гольф. Об этом сообщает Bloomberg.\r\nВ сообщении сказано, что часть субботнего дня Трамп провел играя в гольф, тогда как мог находиться в Польше на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.\r\nПосле того как Трамп официально отменил визит в Польшу, он отправился в деревенскую президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд).\r\nТакже инсайдеры рассказали о том, что Трамп пол дня в субботу играл в гольф в своем частном гольф-клубе в Северной Вирджинии. Туда он летал на вертолете из деревенского президентского убежища.\r\nТакже стало известно, что каждый час Трамп получал информацию о том, как предстоит ситуация с ураганом.\r\nВ конце дня, после того Трамп поиграл гольф, он провел специальный инструктаж по шторму.\r\nТакже за время игры в гольф Трамп регулярно публиковал твиты в своем микроблоге - о ситуации с ураганом, выборах и рассуждения о телеканале FoxNews.\r\nКак сообщали Українські Новини, ураган "Дориан" может стать самым мощным в истории США: он усилился до максимальной категории.\r\nНа США надвигался сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу.