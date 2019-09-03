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03 вересня 2019, вівторок, 15:31 7
Lifestyle 2019-09-03T17:15:03+03:00
Українські Новини
Жителька Багамських островів сховала у своєму будинку майже 100 собак від урагану "Доріан"

Жителька Багамських островів сховала у своєму будинку майже 100 собак від урагану "Доріан"

На Багамських островах дівчина врятувала від урагану 97 собак. Фото:Facebook/Chella Phillips
На Багамських островах дівчина врятувала від урагану 97 собак. Фото:Facebook/Chella Phillips

Шелла Філліпс, мешканка Багамських островів, які в цей період охопив катастрофічний ураган "Доріан", врятувала 97 собак від катастрофи.

"97 собак у мене вдома, 79 з них сидять у моїй спальні. Остання ніч була справжнім божевіллям, тварини постійно ходять в туалет, але, принаймні, вони поважають мою ліжко — ніхто з них не посмів застрибнути на неї", — поділилася у своєму Фейсбуці рятівниця тварин.

 

Зараз дівчина дбає про тварин настільки, наскільки їй дозволяють обставини. Для того, щоб відвернути увагу собак від трагедії по максимуму, вона включила в будинку музику, мультфільми, також в будинку, поки була електрика - працював кондиціонер.

Не обійшлося і без певних незручностей. Шелла зазначає, що собаки постійно ходять в туалет, однак виявляють особливу уважність і толлерантность, і не встрибують на ліжко дівчини.

Також вона розповіла, що між собаками не виникало ніяких конфліктів, адже "всі вони брати і сестри по нещасної вуличного життя".

"Під моїм ліжком". Фото: Facebook/Chella Phillips

"Вони несхожі на егоїстичних людей, які просто пройшли повз них і залишили там помирати. Кожен з них заслуговує затишний будинок, я благаю вас допомогти їм. Моє серце розривається, що я залишила так багато тварин на вулиці просто тому, що більше мій будинок не вмістить! Будь ласка! Молюся за інші острови, які зазнали нищівної шкоди. Не розумію, як не тільки собака — будь-яка жива істота — могло вижити на вулиці. Переживаю за них всім серцем", — пише Шелла.

На даний момент люди, яким небайдужа доля тварин-жертвують Філліпс гроші (на даний момент — майже $3 тис.), деякі почали приносити їй обладнання для собак відразу, як тільки ураган трохи заспокоївся.

Як повідомляли Українські Новини, ураган "Доріан" в Атлантичному океані посилився до п'ятої (максимальної) категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона.

Крім того, американський президент Дональд Трамп скасував свій офіційний візит в Польщу через наближення урагану "Доріан", і замість цього в суботу грав у гольф.

Також, 2 вересня в американському штаті Південна Кароліна через наближення урагану "Доріан" планувалося евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон.

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