Долар після різкого падіння злетів в ціні

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 вересня на 8,52 коп. до 25,3678 UAH\/USD, курс купівлі – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 4,12 коп. до 27,4056 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 4,17 коп. до 27,9209 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0406\r\n25,3678\r\n27,4056\r\n27,9209\r\n3,46\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,2200\r\n25,6000\r\n27,6000\r\n28,2000\r\n3,73\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,4000\r\n25,2700\r\n27,0000\r\n27,7500\r\n2,50\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 вересня, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH\/USD після того, як гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.\r\nТакож гривня на міжбанку різко впала після зміцнення. А сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.