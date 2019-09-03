Долар після різкого падіння злетів в ціні

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 вересня на 8,52 коп. до 25,3678 UAH/USD, курс купівлі – на 5,00 коп. до 25,0406 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,12 коп. до 27,4056 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,17 коп. до 27,9209 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,0406 25,3678 27,4056 27,9209 3,46 3,97 Максимальний 25,2200 25,6000 27,6000 28,2000 3,73 5,00 Мінімальний 24,4000 25,2700 27,0000 27,7500 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 вересня, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD після того, як гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.

Також гривня на міжбанку різко впала після зміцнення. А сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.