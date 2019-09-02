Рябошапка хоче звільнити всіх заступників генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Ніхто не залишиться. Буде нова команда", - сказав співрозмовник.

З його слів, заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Анжела Стрижевська, Сергій Кизь, Юрій Столярчук будуть звільнені.

Він зазначив, що в цьому питанні існує невелика заковика, оскільки для їхнього звільнення необхідна рекомендація Ради прокурорів, тому новий генпрокурор буде настійно рекомендувати всім заступникам подати у відставку за власним бажанням.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка звільнив заступника генпрокурора - військового прокурора Матіоса. Крім того, зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби.