Рябошапка хоче звільнити всіх заступників генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nПро це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.\r\n"Ніхто не залишиться. Буде нова команда", - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Анжела Стрижевська, Сергій Кизь, Юрій Столярчук будуть звільнені.\r\nВін зазначив, що в цьому питанні існує невелика заковика, оскільки для їхнього звільнення необхідна рекомендація Ради прокурорів, тому новий генпрокурор буде настійно рекомендувати всім заступникам подати у відставку за власним бажанням.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка звільнив заступника генпрокурора - військового прокурора Матіоса. Крім того, зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби.\r\n\r\nВ день першого засідання Ради 9 скликання Юрій Луценко подав у відставку. Раніше США підтримали можливе призначення Рябошапки генпрокурором.\r\n\r\n