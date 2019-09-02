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02 вересня 2019, понеділок, 20:51 12
Судова влада 2019-09-02T21:30:11+03:00
Українські Новини
Рябошапка хоче звільнити всіх заступників генпрокурора

Рябошапка хоче звільнити всіх заступників генпрокурора

Руслан Рябошапка. Скріншот: Facebook/
Руслан Рябошапка. Скріншот: Facebook/"Право на владу"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Ніхто не залишиться. Буде нова команда", - сказав співрозмовник.

З його слів, заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Анжела Стрижевська, Сергій Кизь, Юрій Столярчук будуть звільнені.

Він зазначив, що в цьому питанні існує невелика заковика, оскільки для їхнього звільнення необхідна рекомендація Ради прокурорів, тому новий генпрокурор буде настійно рекомендувати всім заступникам подати у відставку за власним бажанням.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка звільнив заступника генпрокурора - військового прокурора Матіоса. Крім того, зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби.

В день першого засідання Ради 9 скликання Юрій Луценко подав у відставку. Раніше США підтримали можливе призначення Рябошапки генпрокурором.

 
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