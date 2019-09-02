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02 сентября 2019, понедельник, 09:16 95
Общество 2019-09-02T09:16:59+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина сделал замечание шумной компании и получил три удара ножом

В Киеве мужчина сделал замечание шумной компании и получил три удара ножом

В Киеве мужчина получил удары ножем. Фото:
В Киеве мужчина получил удары ножем. Фото: "Информатор"

В ночь на 2 сентября в Киеве произошла драка. В ходе конфликта одному из мужчин нанесли телесные повреждения. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Кустанайская, 7.

По информации правоохранителей, под окнами дома сидела шумная компания людей. Местный житель вышел на улицу, чтобы сделать замечание. Во время диалога начался конфликт, который перерос в драку.

В результате стычки местному жителю нанесли три ножевых ранения. После преступленичя нападавшие скрылись. У мужчины обнаружили резаную рану в области ребер, колотую рану бедра и колотую рану в области лопатки. Пострадавшему помощь оказали первую патрульные и передали его медикам, которые в срочном порядке госпитализировали мужчину в больницу.

На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщали Українські Новини, темнокожие студенты избили киевлян, которые попросили сделать тише музыку.

Ранее в Кирилловке потасовка между компаниями закончилась смертельной поножовщиной.

Ранее глава Нацкорпуса в Виннице отказался платить 15 гривен за парковку и устроил драку с охранником. Кроме того, в Полтавской области в магазине полицейские избили мужчину.

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