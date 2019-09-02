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02 сентября 2019, понедельник, 09:04 46
Политика мира 2019-09-02T09:20:37+03:00
Українські Новини
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН

Россия начала председательствовать в Совбезе ООН

Россия начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России ", - говорится в сообщении ООН в Twitter.

Временное председательство переходит к делегации Россия от Польши.

В состав Совета входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по 5 каждый год.

В постоянном представительстве России при ООН в Twitter сообщили, что во вторник, 3 сентября, постпред РФ Василий Небензя расскажет мировым СМИ о программе работы Совбеза ООН на месяц.

Как сообщали Українські Новини, во время заседания Совета безопасности ООН, которое состоялось в ночь на 23 августа, представители России и Соединенных Штатов Америки обвинили друг друга в разжигании новой гонки вооружений. 

Ранее Россия решила вдруг созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за закона об украинском государственном языке.

Тем временем Совбез ООН принял резолюцию против финансирования мирового терроризма

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