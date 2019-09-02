Россия начала председательствовать в Совбезе ООН

Россия начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.\r\n"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России ", - говорится в сообщении ООН в Twitter.\r\nВременное председательство переходит к делегации Россия от Польши.\r\n\r\nВ состав Совета входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по 5 каждый год.\r\nВ постоянном представительстве России при ООН в Twitter сообщили, что во вторник, 3 сентября, постпред РФ Василий Небензя расскажет мировым СМИ о программе работы Совбеза ООН на месяц.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во время заседания Совета безопасности ООН, которое состоялось в ночь на 23 августа, представители России и Соединенных Штатов Америки обвинили друг друга в разжигании новой гонки вооружений. \r\nРанее Россия решила вдруг созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за закона об украинском государственном языке.\r\nТем временем Совбез ООН принял резолюцию против финансирования мирового терроризма