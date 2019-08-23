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23.08.19 10:00 Круглый стол о рекультивации земель, разграбленных добытчиками янтаря

23 августа 2019, пятница, 10:41 11
Политика мира 2019-08-23T10:41:28+03:00
Українські Новини
На заседании Совбеза ООН Россия и США обвинили друг друга в гонке вооружений

На заседании Совбеза ООН Россия и США обвинили друг друга в гонке вооружений

Во время заседания Совета безопасности ООН, которое состоялось в ночь на 23 августа, представители России и Соединенных Штатов Америки обвинили друг друга в разжигании новой гонки вооружений. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, во время заседания постоянный российский представитель Дмитрий Полянский заявил, что недавнее испытание новой ракеты Соединенными Штатами показало, что Вашингтон "готов к новой гонке вооружений". Он добавил, что Москва полагается на "серьезный диалог" по поводу контроля над вооружением.

Со своей стороны американский представитель Джонатан Коэн отметил, что Кремль и Китай ожидают сдержанности в вооружении только от Вашингтона, тогда как сами не уменьшают темпы разработки вооружения. Также он подчеркнул, что последние ракетные испытания в США являются "ни провокационными, ни дестабилизирующими".

Напомним, что в прошлом году сообщалось, что Трамп намерен обсудить гонку вооружений с РФ и Китаем.

Ранее США официально вышли из ядерного договора с Россией.

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