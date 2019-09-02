підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 вересня 2019, понеділок, 09:04 47
Політика світу 2019-09-02T11:45:02+03:00
Українські Новини
Росія почала головувати в Радбезі ООН

Росія почала головувати в Радбезі ООН

Росія почала головувати в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Протягом вересня головування в Раді безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії", - йдеться в повідомленні ООН в Twitter.

Тимчасове головування переходить до делегації Росія від Польщі.

До складу Ради входять 15 держав-членів — 5 постійних і 10 непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін по 5 кожний рік.

В постійному представництві Росії при ООН у Twitter повідомили, що у вівторок, 3 вересня, постпред РФ Василь Небензя розповість світовим ЗМІ про програму роботи Радбезу ООН на місяць.

Як повідомляли Українські Новини, під час засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в ніч на 23 серпня, представники Росії і Сполучених Штатів Америки звинуватили один одного в розпалюванні нової гонки озброєнь.

Раніше Росія вирішила раптом скликати засідання Ради Безпеки ООН через закон про українську державною мовою.

Тим часом Рада безпеки ООН прийняв резолюцію проти фінансування світового тероризму.

Більше новин про: Росія Рада безпеки ООН Радбез ООН

Архів
Новини
Рада може прийняти закон про скасування депутатської недоторканності 3 вересня 12:03
Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів 11:49
Рубль впав в ціні 11:39
Для відновлення інфраструктури необхідно вирішити питання менеджмент, і лише згодом фінансів, - Голик 11:37
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо 22:17
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію 11:07
Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України 22:50
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
У Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще 18:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok