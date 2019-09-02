Росія почала головувати в Радбезі ООН

Росія почала головувати в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Протягом вересня головування в Раді безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії", - йдеться в повідомленні ООН в Twitter.

Тимчасове головування переходить до делегації Росія від Польщі.

До складу Ради входять 15 держав-членів — 5 постійних і 10 непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін по 5 кожний рік.

В постійному представництві Росії при ООН у Twitter повідомили, що у вівторок, 3 вересня, постпред РФ Василь Небензя розповість світовим ЗМІ про програму роботи Радбезу ООН на місяць.

Як повідомляли Українські Новини, під час засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в ніч на 23 серпня, представники Росії і Сполучених Штатів Америки звинуватили один одного в розпалюванні нової гонки озброєнь.

Раніше Росія вирішила раптом скликати засідання Ради Безпеки ООН через закон про українську державною мовою.

Тим часом Рада безпеки ООН прийняв резолюцію проти фінансування світового тероризму.