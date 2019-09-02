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02 сентября 2019, понедельник, 06:00 91 Карта
Жизнь 2019-09-02T08:44:17+03:00
Українські Новини
Неделя в Украине начнется 32-градусной жарой: прогноз погоды

Неделя в Украине начнется 32-градусной жарой: прогноз погоды

Летняя погода в Украине не отступает, 2 сентября ожидается теплая и солнечная погода.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталки Диденко.

"В понедельник сухая малооблачная погода ожидается практически повсеместно. В Карпатах разве - локальный дождь, гроза. Температура воздуха еще улыбается лету, оглядываясь, выворачивая шею, +28...+32 градуса. Но ночная и утренняя уже дергают за руку вперед, в осень, +12..+17 градусов", - написала она.

По прогнозу синоптика, в Киеве погода будет сухо, солнечной, теплой. Уже днем ​​максимально близко +30 градусов.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки ДиденкоПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, дожди ожидаются со второй недели.

Также сообщалось, что  сильная магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки. Дожди можно ожидать 11-14, 18-19 и 28-29 сентября

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