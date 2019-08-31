В Польше Зеленский пообещал, что пункты пропуска на границе будут работать лучше

Украина намерена улучшить работу пунктов пропуска на границе с Польшей.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по итогам встречи глав государств в Польше, передают Українськi Новини.\r\n"Важным элементом нашего диалога является и приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС, и самое главное - усилению контактов между людьми", - говорится в сообщении пресс-служба со ссылкой на слова Президента Владимира Зеленского.\r\nОн отметил, что Украина заинтересована в активном участии в региональных проектах и инициативах Польши, таких как "Триморье", которое охватывает страны между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.\r\n\r\nПрезидент Польши хочет провести осенью парламентские выборы.\r\nА также президент Польши заявил, что хочет дружбы с Россией - великим соседом.\r\nДуда уже пригласил Зеленского в Польшу.\r\nА вот ранее украинский и польский президенты не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии и поехали отдельно.\r\n\r\n\r\nБольше новостей о: Анджей Дуда Мемориал Украина-Польша Владимир Зеленский\r\n