В Польше Зеленский пообещал, что пункты пропуска на границе будут работать лучше

Украина намерена улучшить работу пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по итогам встречи глав государств в Польше, передают Українськi Новини.

"Важным элементом нашего диалога является и приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС, и самое главное - усилению контактов между людьми", - говорится в сообщении пресс-служба со ссылкой на слова Президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украина заинтересована в активном участии в региональных проектах и инициативах Польши, таких как "Триморье", которое охватывает страны между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.