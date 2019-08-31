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31 августа 2019, суббота, 18:42 11
Президент 2019-08-31T18:42:33+03:00
Українські Новини
В Польше Зеленский пообещал, что пункты пропуска на границе будут работать лучше

В Польше Зеленский пообещал, что пункты пропуска на границе будут работать лучше

Украина намерена улучшить работу пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по итогам встречи глав государств в Польше, передают Українськi Новини.

"Важным элементом нашего диалога является и приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС, и самое главное - усилению контактов между людьми", - говорится в сообщении пресс-служба со ссылкой на слова Президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украина заинтересована в активном участии в региональных проектах и инициативах Польши, таких как "Триморье", которое охватывает страны между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.

Президент Польши хочет провести осенью парламентские выборы.

А также президент Польши заявил, что хочет дружбы с Россией - великим соседом.

Дуда уже пригласил Зеленского в Польшу.

А вот ранее украинский и польский президенты не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии и поехали отдельно.

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