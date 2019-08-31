Оскандалившийся матерной смс депутат Радуцкий отказывается идти в министры здравоохранения вместо своей ставленницы

Депутат Верховной Рады от партии "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что не планирует становиться министром здравоохранения через 3 месяца, как об этом ранее заявил его однопартиец Давид Арахамия. Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

Так, Радуцкий написал, что многие коллеги видят его именно на этой должности.

"Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут. Архитектура законов первостепенна. Я буду тесно сотрудничать с МОЗ. Вчера собрался наш комитет, встретились с министром. Наметили план первых 100 дней", - написал Радуцкий.

Также Радуцкий отметил, что Верховная Рада утвердила в должности министра профессионала Зоряну Скалецкую. Профессионала.

"Лучше кандидатуры чем она сложно найти. Именно потому ее утвердили президент, премьер-министр и большинство. Ее делегировало большинство и сейчас она часть команды нового премьер-министра. Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - подытожил Радуцкий.

Отметим, что новая глава МОЗ ранее была замужем за экс-нардепом от Блока Петра Порошенко - Александром Черненко, который в период президентской избирательной кампании согласовывал с ЦИК и Нацсоветом атаку на сериал Зеленского "Слуга народа-3".

Как сообщали Українські Новини, Радуцкий во время заседания Рады вел переписку, в которой заявил, что Зоряна Черненко (Скалецкая) "его человек", за назначение которой министром здравоохранения он выступает.

А Зеленский, обращаясь к депутатам Верховной Рады 9-го созыва, призвал их больше работать и меньше писать смс на телефонах.

Ранее Радуцкий заявил, что в результате аудита закупок лекарств в Украине Ульяну Супрун могут и посадить.