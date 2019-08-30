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30 августа 2019, пятница, 22:40 14
Кабмин 2019-08-30T22:40:09+03:00
Українські Новини
В Кабмине назвали дату первого заседания новых министров

В Кабмине назвали дату первого заседания новых министров

Первое рабочее заседание нового Кабинета министров Украины может состоятся в среду, 4 сентября. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает РБК-Украина

Во время первого заседания планируется принятие решений, которые позволяют продолжить работу министерства. 

"Скорее всего, стандартное заседание Кабмина будет, как всегда, в среду. Сейчас мы все готовим решения на Кабмин, которые уже отработаны, и должны просто не остановить работу министерств", - заявила Бабак.

Также она отметила, что первыми будут приниматься решения о переименовании министерств.

Кабмин уже собирался сразу после утверждения нового правительства, однако это была рабочая встреча, а не заседание.

Напомним, что министр общин и территорий Бабак задекларировала драгоценные часы и серьги.

29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабмина, после чего министры приняли присягу и приступили к работе.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.

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