В Кабмине назвали дату первого заседания новых министров

Первое рабочее заседание нового Кабинета министров Украины может состоятся в среду, 4 сентября. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает РБК-Украина. \r\nВо время первого заседания планируется принятие решений, которые позволяют продолжить работу министерства. \r\n"Скорее всего, стандартное заседание Кабмина будет, как всегда, в среду. Сейчас мы все готовим решения на Кабмин, которые уже отработаны, и должны просто не остановить работу министерств", - заявила Бабак.\r\nТакже она отметила, что первыми будут приниматься решения о переименовании министерств.\r\nКабмин уже собирался сразу после утверждения нового правительства, однако это была рабочая встреча, а не заседание.\r\nНапомним, что министр общин и территорий Бабак задекларировала драгоценные часы и серьги.\r\n29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабмина, после чего министры приняли присягу и приступили к работе.\r\nКабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.