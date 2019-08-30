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30 августа 2019, пятница, 21:01 45
Президент 2019-08-30T21:08:56+03:00
Українські Новини
Штрафы для евробляхеров могут отстрочить: что предлагает Зеленский

Штрафы для евробляхеров могут отстрочить: что предлагает Зеленский

Автомобили на еврономерах. Фото: autocentre.ua
Автомобили на еврономерах. Фото: autocentre.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Об этом говорится в законопроекте №1030, зарегистрированном в парламенте 29 августа, передают Українські Новини.

Ранее принятый закон предусматривал, что до 23 мая 2019 года должны были действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах.

Предполагалось, что после этой даты при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. гривен или конфискация транспортного средства по решению суда.

При этом был предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.

Однако председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина выступая в парламенте сообщила, что вместо 180 дней вводится 270 дней переходного периода.

То есть новые штрафы вступят в силу с 22 августа текущего года.

После вступления в силу штрафов в Офисе Президента сообщили, что отсрочат штрафы еще на 3 месяца.

В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предлагает Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300.

В четверг, 29 августа, депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

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