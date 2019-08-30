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30 августа 2019, пятница, 17:35 1891
Политика 2019-08-30T17:39:10+03:00
Українські Новини
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США

Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США

Оксана Маркарова Фото: Громадське
Оксана Маркарова Фото: Громадське

Министр финансов Оксана Маркарова задекларировала покупку мужем Даниилом Волынцом квартиры площадью 278 м.кв. в США в июле 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно декларации, Маркарова получила 632,358 тыс. гривен зарплаты в Министерстве финансов в 2018 году, 221,4 тыс. гривен процентов от вклада в Аккордбанке, 47,769 тыс. гривен процентов от вклада в Ощадбанке.

Маркарова владеет 2 квартирами площадью 55,6 кв. м и 95,6 кв. м.

Также в ее декларации указано офисное помещение площадью 189,3 кв. м, взятое в аренду под Музей прессы.

Первый замминистра финансов владеет племенной лошадью, которую получила в собственность в 2004 году.

В собственности семьи замминистра находятся ряд земельных участков, гаражи, 2 дома площадью 218,8 кв. м и 2,131 тыс. кв. м, у мужа - 2 квартиры площадью 194,6 кв. м и 98,6 кв. м.

Она также владеет кольцом Тиффани с драгоценными камнями, часами Patek Philippe.

У мужа Маркаровой имеется коллекция живописи и графики украинских художников 19-21 столетий в общем количестве 983 единицы, 2 тыс. книг (18-21 столетия), а также 52 золотые монеты и 293 серебряные монеты.

В 2015 году Маркарова продала автомобиль Mercedes GL (2008 год выпуска) и приобрела автомобиль Honda Accord (2012 год выпуска).

Семья Маркаровой владеет автомобилями Mercedes CL500 и Toyota Highlander (2015 год выпуска, приобретенный в том же году).

Маркарова имеет акции ряда компаний, а ее муж, среди прочего, владеет акциями Аккордбанка.

Как сообщали Українські новини, в четверг Верховная Рада 9-го созыва назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, который сразу анонсировал увольнения.

Также Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

Новый Кабмин принял присягу и сразу приступил к работе.

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