Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США

Министр финансов Оксана Маркарова задекларировала покупку мужем Даниилом Волынцом квартиры площадью 278 м.кв. в США в июле 2018 года.\r\nОб этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.\r\nСогласно декларации, Маркарова получила 632,358 тыс. гривен зарплаты в Министерстве финансов в 2018 году, 221,4 тыс. гривен процентов от вклада в Аккордбанке, 47,769 тыс. гривен процентов от вклада в Ощадбанке.\r\nМаркарова владеет 2 квартирами площадью 55,6 кв. м и 95,6 кв. м.\r\nТакже в ее декларации указано офисное помещение площадью 189,3 кв. м, взятое в аренду под Музей прессы.\r\nПервый замминистра финансов владеет племенной лошадью, которую получила в собственность в 2004 году.\r\nВ собственности семьи замминистра находятся ряд земельных участков, гаражи, 2 дома площадью 218,8 кв. м и 2,131 тыс. кв. м, у мужа - 2 квартиры площадью 194,6 кв. м и 98,6 кв. м.\r\nОна также владеет кольцом Тиффани с драгоценными камнями, часами Patek Philippe.\r\nУ мужа Маркаровой имеется коллекция живописи и графики украинских художников 19-21 столетий в общем количестве 983 единицы, 2 тыс. книг (18-21 столетия), а также 52 золотые монеты и 293 серебряные монеты.\r\nВ 2015 году Маркарова продала автомобиль Mercedes GL (2008 год выпуска) и приобрела автомобиль Honda Accord (2012 год выпуска).\r\nСемья Маркаровой владеет автомобилями Mercedes CL500 и Toyota Highlander (2015 год выпуска, приобретенный в том же году).\r\nМаркарова имеет акции ряда компаний, а ее муж, среди прочего, владеет акциями Аккордбанка.\r\nКак сообщали Українські новини, в четверг Верховная Рада 9-го созыва назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, который сразу анонсировал увольнения.\r\nТакже Рада назначила новый состав Кабинета Министров.\r\nНовый Кабмин принял присягу и сразу приступил к работе.