Москва затягивает обмен пленными, чтобы получить из Киева важного свидетеля по делу сбитого Боинга, - журналисты

Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена.

Об этом написал военный эксперт и журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". 26 июня Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, в ходе сложнейшей операции провезли через блок-посты и кордоны российских спецслужб, потому что Цемах был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов", - написал он.

Бутусов отметил, что именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило президента РФ Владимира Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. По его словам, Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году.

Бывший депутат Верховной Рады и журналист Мустафа Найем также назвал причиной затягивания обмена политзаключённых и пленных украинцев требование Москвы выдать Владимира Цемаха - одного из ключевых свидетелей в международном процессе по делу о сбитом малазийском "Боинге" (MH17).

Как сообщали Українські Новини, ранее появилась информация, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, но Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился.

Кроме того, РосСМИ сообщили, что 30 августа пленных украинских моряков, которые должны вернуться в Киев, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве.

Позже появилась информация, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели.