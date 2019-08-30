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30 августа 2019, пятница, 12:46 9
Кабмин 2019-08-30T12:47:55+03:00
Українські Новини
Новый министр соцполитики Соколовская владеет двумя квартирами и хранит 5 тыс. в валюте

Новый министр соцполитики Соколовская владеет двумя квартирами и хранит 5 тыс. в валюте

Юлия Соколовская. Фото: Юлия Соколовская/facebook
Юлия Соколовская. Фото: Юлия Соколовская/facebook

Новый министр социальной политики Юлия Соколовская задекларировала квартиру в Киеве и Винницкой области и 1,2 млн гривен доходов в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Основную сумму ее дохода составил доход от занятия предпринимательской деятельностью, еще 1 тыс. гривен - проценты в Приватбанке.

Министр владеет земельным участком в Киево-Святошинском районе Киевской области, квартирой в Киеве и в Хмельнике Винницкой области.

На банковских счетах она хранит 3 тыс. долларов и 2 тыс. евро.

В декларации она указала 7 229 облигаций "АБС-УКР" и финансовые обязательства в размере 772 890 гривен неоплаченной части цены облигаций. 

Как сообщали Українські Новини, министр общин и территорий Бабак задекларировала драгоценные часы и серьги. Также Бабак задекларировала 1,221 млн гривен доходов за 2018 год.

Ранее, 29 августа, Верховная Рада назначила новый состав Кабмина, после чего министры приняли присягу и приступили к работе.

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