Сенцов и другие украинские пленные обязательно вернутся домой, - Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов уверен в том, что украинские пленные, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, вернутся в Украину. \r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Они обязательно приедут", - сказал он.\r\nТаким образом, глава СБУ прокомментировал информацию о том, что якобы Сенцов и другие украинские пленные едут в Украину после обмена.\r\nБаканов при этом не уточнил, состоялся ли обмен пленными и когда украинские граждане приедут домой.\r\nВ то же время, Служба безопасности Украины констатирует, что переговоры по обмену пленными продолжаются.\r\nОб этом в социальной сети Facebook сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская.\r\n"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - написала она.\r\nСБУ призывает не распространять непроверенную информацию.\r\nКак сообщали Українські Новини, режиссер Олег Сенцов и другие удерживаемые Россией политзаключенные, в частности моряки, освобождены ночью, 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, который анонсировался еще вечером.\r\nТакже накануне мать Олега Сенцова сообщила, что впервые за долгое время сын не позвонил, хотя раньше всегда связывался раз на месяц 28 числа.\r\nА адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин заявлял, что обмен пленными переносится на другую дату.