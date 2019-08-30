Сенцов и другие украинские пленные обязательно вернутся домой, - Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов уверен в том, что украинские пленные, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, вернутся в Украину.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Они обязательно приедут", - сказал он.

Таким образом, глава СБУ прокомментировал информацию о том, что якобы Сенцов и другие украинские пленные едут в Украину после обмена.

Баканов при этом не уточнил, состоялся ли обмен пленными и когда украинские граждане приедут домой.

В то же время, Служба безопасности Украины констатирует, что переговоры по обмену пленными продолжаются.

Об этом в социальной сети Facebook сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - написала она.

СБУ призывает не распространять непроверенную информацию.

Как сообщали Українські Новини, режиссер Олег Сенцов и другие удерживаемые Россией политзаключенные, в частности моряки, освобождены ночью, 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, который анонсировался еще вечером.

Также накануне мать Олега Сенцова сообщила, что впервые за долгое время сын не позвонил, хотя раньше всегда связывался раз на месяц 28 числа.

А адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин заявлял, что обмен пленными переносится на другую дату.