Встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоится

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана Дориан, который приближается к Флориде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Президент Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу на эти выходные из-за урагана Дориан, который, как ожидается, скоро достигнет Флориды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ураган нанесет удар по восточному побережью Флориды уже в понедельник. Ожидается, что он будет сопровождаться мощными дождями и ветрами скоростью более 200 километров в час.

"В Варшаву приедет вице-президент США Майк Пенс", - сообщил источник издания.

Как сообщали Українські Новини, встреча Зеленского и Трампа также должна состояться в США, однако Волкер заявил, что дату все еще не определили.

Ранее планировалось, что Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН. По словам Зеркаль, на встрече в Варшаве Зеленский и Трамп должны были подписать ряд документов.

Тем временем Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8.