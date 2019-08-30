Зустріч Трампа і Зеленського в Польщі не відбудеться

Президент США Дональд Трамп скасував візит до Польщі через ураган Доріан, який наближається до Флориди. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.\r\n"Президент Дональд Трамп скасував свою поїздку в Польщу на ці вихідні через ураган Доріан, який, як очікується, скоро досягне Флориди", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож зазначається, що ураган завдасть удару по східному узбережжю Флориди вже в понеділок. Очікується, що він буде супроводжуватися потужними дощами і вітрами швидкістю понад 200 кілометрів в годину.\r\n"До Варшави приїде віце-президент США Майк Пенс", - повідомило джерело видання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зустріч Зеленського та Трампа також повинна відбутися в США, проте Волкер заявив, що дату все ще не визначили.\r\nРаніше планувалося, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН. За словами Зеркаль, на зустрічі у Варшаві Зеленський і Трамп повинні були підписати низку документів.\r\nТим часом Помпео заявив, що адміністрація Трампа буде працювати над поверненням Росії в G8.