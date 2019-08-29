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29 августа 2019, четверг, 18:27 1868
Верховная Рада и партии 2019-08-29T18:51:33+03:00
Українські Новини
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в гл

Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза"

Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента

В сессионном зале Верховной Рады камеры зафиксировали теплые объятия народных депутатов Нестора Шуфрич и Виктории Сюмар. Политические нежности можно было увидеть во время трансляции первого заседания парламента 9-го созыва.

Как пишет "Страна", на кадрах видно, что нардепы ведут себя вполне по-дружески, а Сюмар радостно улыбается.

Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламентаСюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента

Показательно, что накануне Виктория Сюмар громче и яростнее всех возмущалась назначением Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова в Верховной Раде (ранее эту должность занимала сама Сюмар).

Так, соратница Порошенко назвала это событие "плевком в глаза журналистов" и "шагом к российским стандартам". А также потребовала не допустить Шуфрича к руководству комитетом.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.


Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.

Также Дмитрий Разумков стал председателем парламента

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.

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