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29 серпня 2019, четвер, 15:42 29
Верховна Рада і партії 2019-08-29T17:45:02+03:00
Українські Новини
Рада обрала спікером Разумкова

Рада обрала спікером Разумкова

Дмитро Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков
Дмитро Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков

Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.

За проголосували 382 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

35-річний Разумков був призначений головою групи з підготовки 1-ї сесії Ради.

Парламентарій був обраний за списком партії "Слуга Народу" (№1 в списку).

Як повідомляли Українські Новини, у четвер фракція "Слуга народу" отримала права коаліції в Раді.

Зеленський пропонує Раді призначити прем'єр-міністром заступник керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

У четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

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