Рада обрала спікером Разумкова

Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.\r\nЗа проголосували 382 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\n35-річний Разумков був призначений головою групи з підготовки 1-ї сесії Ради.\r\nПарламентарій був обраний за списком партії "Слуга Народу" (№1 в списку).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер фракція "Слуга народу" отримала права коаліції в Раді.\r\nЗеленський пропонує Раді призначити прем'єр-міністром заступник керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.\r\nУ четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.\r\nУкраїнські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.