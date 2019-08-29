Рада обрала спікером Разумкова

Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.

За проголосували 382 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

35-річний Разумков був призначений головою групи з підготовки 1-ї сесії Ради.

Парламентарій був обраний за списком партії "Слуга Народу" (№1 в списку).

Як повідомляли Українські Новини, у четвер фракція "Слуга народу" отримала права коаліції в Раді.

Зеленський пропонує Раді призначити прем'єр-міністром заступник керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

У четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.