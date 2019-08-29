За экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога, но она еще в СИЗО, - адвокат

За бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву внесен залог в размере 6 млн гривен, но она еще в СИЗО.Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев.\r\nВопрос находится в процессе", - сказал он. По его словам, залог внесли, но Богатырева пока еще в СИЗО.\r\nОн не уточнил, кто внес за нее залог.\r\nПозднее стало известно,что залог был внесен народным депутатом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским. Об этом сообщает Telegram "Klymenko Time". \r\nСкриншот:Telegram\/Klymenko Time\r\nНовинский считает, что дело развалится, "как и все дела против старой власти".\r\nОн добавил, что к новому созыву Верховной Рады относится со сдержанным оптимизмом и заявил, что проголосует за отмену неприкосновенности . "Хожу без нее три года и кушать не перестал", — уточнил Новинский.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2015 году суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.\r\n27 августа Богатыреву задержали в аропорту Борисполя после прилета из Минска.\r\n29 августа она заявила, что вернулась в Украину сама после окончания периода послеоперационной реабилитации. Экс-министр отметила, что не будет скрываться от следствия и появится в суде по первому требованию.