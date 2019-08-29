подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • За экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога, но она еще в СИЗО, - адвокат
29 августа 2019, четверг, 14:22 132
Политика 2019-08-29T14:24:34+03:00
Українські Новини
За экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога, но она еще в СИЗО, - адвокат

За экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога, но она еще в СИЗО, - адвокат

Раиса Богатырева. Фото: old.moz.gov.ua
Раиса Богатырева. Фото: old.moz.gov.ua

За бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву внесен залог в размере 6 млн гривен, но она еще в СИЗО.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев.

Вопрос находится в процессе", - сказал он. По его словам, залог внесли, но Богатырева пока еще в СИЗО.

Он не уточнил, кто внес за нее залог.

Позднее стало известно,что залог был внесен народным депутатом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским. Об этом сообщает Telegram "Klymenko Time". 

Скриншот:Telegram/Klymenko Time

Новинский считает, что дело развалится, "как и все дела против старой власти".

Он добавил, что к новому созыву Верховной Рады относится со сдержанным оптимизмом и заявил, что проголосует за отмену неприкосновенности . "Хожу без нее три года и кушать не перестал", — уточнил Новинский.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.

27 августа Богатыреву задержали в аропорту Борисполя после прилета из Минска.

29 августа она заявила, что вернулась в Украину сама после окончания периода послеоперационной реабилитации. Экс-министр отметила, что не будет скрываться от следствия и появится в суде по первому требованию.

Больше новостей о: Раиса Богатырева Экс-министр здравоохранения

Архив
Новости
Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента 14:36
За экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога, но она еще в СИЗО, - адвокат 14:22
Верховная Рада
Первый день Рады: обсуждают состав Кабмина и гадают зачем Зе сохранил Авакова 14:21 Обновляется
"Слуга народа" выдвинула Кулебу и Федорова на должность вице-премьер-министров посла Украины в ОБСЕ 14:17 Дополнено
Порошенко уронил удостоверение депутата после того, как получил 14:15
больше новостей
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Зеленский на принятии присяги новой Радой
Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов 11:07
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать 19:59
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok