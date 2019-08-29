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29 августа 2019, четверг, 12:45 110
Верховная Рада и партии 2019-08-29T14:30:04+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" рассматривает лишь одну кандидатуру на должность премьера

"Слуга народа" рассматривает лишь одну кандидатуру на должность премьера

Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Партия "Слуга Народа" рассматривает только кандидатуру заместителя председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

Об этом журналистам сообщил депутат Верховной Рады от партии Даниил Гетьманцев, передают Українські Новини.

"Это действительно кандидатура, которая рассматривается и которая будет единственной", - сказал он.

В повестке дня первого заседания Рады 29 августа указан вопрос назначения нового премьер-министра.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 29 августа, будущая фракция партии "Слуги народа" проведет заседание в 12:20 для согласования состава нового Кабинета Министров.

Тем временем в четверг в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Кроме того, Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

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