"Слуга народа" рассматривает лишь одну кандидатуру на должность премьера

Партия "Слуга Народа" рассматривает только кандидатуру заместителя председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

Об этом журналистам сообщил депутат Верховной Рады от партии Даниил Гетьманцев, передают Українські Новини.

"Это действительно кандидатура, которая рассматривается и которая будет единственной", - сказал он.

В повестке дня первого заседания Рады 29 августа указан вопрос назначения нового премьер-министра.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 29 августа, будущая фракция партии "Слуги народа" проведет заседание в 12:20 для согласования состава нового Кабинета Министров.

Тем временем в четверг в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Кроме того, Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.