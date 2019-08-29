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29 августа 2019, четверг, 13:12 155
Верховная Рада и партии 2019-08-29T13:43:46+03:00
Українські Новини
Правовой комитет Рады передал 9-му созыву законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской обл

Правовой комитет Рады передал 9-му созыву законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской области

Комитет Верховной Рады по правовой политике и правосудию передал 9-му созыву парламента законопроекты о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и Кировоградской в Кропивницкую.

Об этом сообщил председатель Рады предыдущего созыва Андрей Парубий, передают Українські Новини.

"Комитет подал только два как переходных изменения в конституцию, которые касаются переименования областей: Кировоградской на Кропивницкую и соответственно Днепропетровской на Сичеславскую", - сказал он.

Экс-спикер отметил, что поддерживает снятие неприкосновенностей, которые были переданы 9-му созыву на группе по подготовке первой сессии.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Зеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 бывших президентов.

Также стало известно о календаре работы Верховной Рады до февраля.

Тем временем самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказываются выдать карточку голосования и депутатское удостоверение

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