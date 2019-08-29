Правовой комитет Рады передал 9-му созыву законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской области

Комитет Верховной Рады по правовой политике и правосудию передал 9-му созыву парламента законопроекты о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и Кировоградской в Кропивницкую.\r\nОб этом сообщил председатель Рады предыдущего созыва Андрей Парубий, передают Українські Новини.\r\n"Комитет подал только два как переходных изменения в конституцию, которые касаются переименования областей: Кировоградской на Кропивницкую и соответственно Днепропетровской на Сичеславскую", - сказал он.\r\nЭкс-спикер отметил, что поддерживает снятие неприкосновенностей, которые были переданы 9-му созыву на группе по подготовке первой сессии.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.\r\nЗеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 бывших президентов.\r\nТакже стало известно о календаре работы Верховной Рады до февраля.\r\nТем временем самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказываются выдать карточку голосования и депутатское удостоверение.