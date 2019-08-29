Один депутат не принял присягу из-за сомнений суда в результатах выборов

Сергей Рудык, которому не выдали удостоверение депутата и карточку голосования, сможет принять присягу и приступить к исполнению депутатских полномочий в случае подтверждения его победы на выборах в округе №198 (Черкасская область) при повторном установлении их результатов по решению суда.

Об этом Українським Новинам сообщила член Центральной избирательной комиссии Татьяна Юзькова.

"Сегодня ночью мы получили решение Шестого апелляционного административного суда, согласно которому постановление ЦИКа в части регистрации Рудыка отменено. Решение суда не вступило в силу, поскольку в течение 2 дней оно может быть обжаловано. В то же время, до его вступления в силу действие постановления ЦИКа приостанавливается. Поэтому, по моему мнению, сейчас у Рудыка нет оснований принимать присягу", - сказала она.

Основанием для такого решения суда стала отмена Большой палатой Верховного суда протокола ЦИКа о результатах выборов в округе №198.

"Поскольку нет протокола для регистрации, то и регистрация была отменена", - пояснила Юзькова.

Соответственно, на основании судебных решений Аппарат Рады не выдал Рудыку письменный текст присяги, который необходимо подписать, и депутатское удостоверение.

Суд обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе №198, поэтому избранный в этом округе депутат сможет принять присягу после повторного установления итогов.

"Решение большой палаты окончательное. Мы обязаны его исполнять. Поэтому нравится нам это, или нет, мы будем предпринимать действия по установлению результатов выборов, установлению избранного депутатом и его регистрации, а потом уже Верховная Рада приведет его к присяге", - сказала Юзькова.

В то же время она не стала прогнозировать сроки повторного установления результатов, поскольку они будут зависеть от возможного пересчета голосов.

"По решению Большой палаты повторный подсчет может быть проведен на 20 избирательных участках округа. В зависимости от того, когда он начнется, мы будем устанавливать срок. Я надеюсь, что в течение следующей рабочей недели, но пока сложно прогнозировать", - сказала она.

Согласно нынешним данным на сайте ЦИКа Рудык набрал 28,92%, или 18 923 голосов избирателей, а его ближайший соперник, кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко - 27,36% или 17 908 голосов.

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