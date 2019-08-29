"Слуга народу" розглядає лише одну кандидатуру на посаду прем'єра

Партія "Слуга Народу" розглядає тільки кандидатуру заступника голови Офісу Президента з економічних питань Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

Про це журналістам повідомив депутат Верховної Ради від партії Данило Гетьманцев, передають Українські Новини.

"Це дійсно кандидатура, яка розглядається і яка буде єдиною", - сказав він.

У порядку денному першого засідання Ради 29 серпня вказане питання призначення нового прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 29 серпня, майбутня фракція партії "Слуги народу" проведе засідання в 12:20 для узгодження складу нового Кабінету Міністрів.

Тим часом у четвер о 10:00 Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги. Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Крім того, Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.