підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 серпня 2019, четвер, 12:45 30
Верховна Рада і партії 2019-08-29T14:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" розглядає лише одну кандидатуру на посаду прем'єра

"Слуга народу" розглядає лише одну кандидатуру на посаду прем'єра

Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Партія "Слуга Народу" розглядає тільки кандидатуру заступника голови Офісу Президента з економічних питань Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

Про це журналістам повідомив депутат Верховної Ради від партії Данило Гетьманцев, передають Українські Новини.

"Це дійсно кандидатура, яка розглядається і яка буде єдиною", - сказав він.

У порядку денному першого засідання Ради 29 серпня вказане питання призначення нового прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 29 серпня, майбутня фракція партії "Слуги народу" проведе засідання в 12:20 для узгодження складу нового Кабінету Міністрів.

Тим часом у четвер о 10:00 Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги. Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Крім того, Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.

Більше новин про: Кабмін Слуга народу Олексій Гончарук

Архів
Новини
Листування Богуцької. Фото: Країна
Авакова залишили міністром МВС за "перевороту Порошенко", - депутат Богуцька 15:03
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Дубинський розповів, кого висуває "Слуга народу" на головні посади 14:47
Зеленський пропонує Раді ухвалити закон про імпічмент Президента 14:42
За екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову внесли 6 млн гривень застави, але вона ще в СІЗО, - адвокат 14:23
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
Підготовка до опалювального сезону: "Центренерго" у вересні закупить більше 1 млн тонн вугілля 13:44
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok