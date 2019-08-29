Рубль немного вырос в обменниках Киева

В четверг, 29 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 27 августа, повысился на 2 копейки и составил 3,41 грн за 10 рублей. \r\nОб этом сообщает BIN.ua. \r\nА курс продажи понизился на 2 копейки до 3,93 гривен за 10 рублей. \r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 29 августа: \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 5,03 коп. до 25,3168 UAH\/USD, курс покупки – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH\/USD. \r\nКроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду 28 августа снизился на 7 коп. до 25,21 UAH\/USD.