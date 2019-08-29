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29 августа 2019, четверг, 12:21 134
Экономика 2019-08-29T14:15:05+03:00
Українські Новини
Рубль немного вырос в обменниках Киева

Рубль немного вырос в обменниках Киева

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 29 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 27 августа, повысился на 2 копейки и составил 3,41 грн за 10 рублей.  

Об этом сообщает BIN.ua.  

А курс продажи понизился на 2 копейки до 3,93 гривен за 10 рублей.  

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 29 августа:  

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,93
Максимальный 3,76 5,00
Минимальный 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 5,03 коп. до 25,3168 UAH/USD, курс покупки – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.   

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду 28 августа снизился на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.   

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