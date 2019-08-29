Рубль немного вырос в обменниках Киева

В четверг, 29 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 27 августа, повысился на 2 копейки и составил 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи понизился на 2 копейки до 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 29 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,93 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 5,03 коп. до 25,3168 UAH/USD, курс покупки – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду 28 августа снизился на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.